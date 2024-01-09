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Алтайские метеостанции не фиксировали молний грозовой ночью

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Алтайские метеостанции не фиксировали молний грозовой ночью

Гроза, молния Фото: unsplash.com

Молний станции не зафиксировали, но вспышки в небе жители края определенно видели. Остается предполагать, что это была за аномалия

Метеостанции Алтайского края не зафиксировали ни одной молнии прошлой ночью, когда многие жители заявляли о разразившейся грозе со всеми из нее вытекающими явлениями, пишет “Катунь 24”.

Иногда молнии действительно фиксируются ранней весной или поздней осенью, но зимой такого в крае еще не бывало, заявила дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра Наталья Кобякова.

Между тем в сообществе “Погода и природа Алтая” во “ВКонтакте” опубликовали данные пеленгатора, согласно которым в крае зафиксировано три разряда. Виновником якобы стал огромный циклон на пике мощности.

Напомним, вечером 8 января в соцсетях появились сообщения о вспышках молний и громе в Барнауле, Бийском и других районах. Некоторые предположили, что причиной стали неполадки с ЛЭП.

Взято отсюда

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