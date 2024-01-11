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Алтайский физик объяснила грозы и молнии в январе

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Алтайский физик объяснила грозы и молнии в январе

Гроза в Барнауле Фото: Александр Костюхин

Жители Алтайского края уже не первый раз в январе наблюдают грозы и молнии. Однако ранее синоптики заявили, что не зафиксировали ни одной вспышки

Доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, кандидат физико-математических наук Татьяна Андрухова пояснила, что в зимней грозе нет ничего удивительного, сообщает “КП Барнаул”.

По словам физика, влага испаряется, на небе собираются облака, которые сливаются. Так как они двигаются, происходит заряд. А уже после того как произошел разряд, может грянуть гром.

Как отмечает Татьяна Андрухова, гроза может произойти в любое время года. Главное условие – соответствующая погода.

“У нас было достаточно тепло, воздух насытился влагой, дул сильный ветер. Когда пришло похолодание, то смешались теплый и холодный фронты”, – добавила физик Татьяна Андрухова.

При этом ученые считают, что зимняя гроза ничуть не опаснее летней.

Напомним, что в Алтайском крае и в Барнауле в частности ночью 11 января наблюдались дождь с грозой. Ранее грозу также заметили в крае ночью 8 января. Тогда метеостанции Алтайского края сообщили, что не зафиксировали ни одной молнии.

Между тем в сообществе “Погода и природа Алтая” в соцсети “ВКонтакте” опубликовали данные пеленгатора, согласно которым в крае было зафиксировано три разряда. Виновником якобы стал огромный циклон на пике мощности.

Взято отсюда

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