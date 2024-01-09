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Алтайский край настигнет ураганный ветер до 118 км/ч

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Алтайский край настигнет ураганный ветер до 118 км/ч

Метель. Непогода Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Ближайшие два дня в крае снова будет властвовать непогода с метелями и мокрым снегом. Также ожидается похолодание и гололед

10 и 11 января в Алтайском крае ожидаются сильные осадки и порывистый ветер, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Портиться погода начнет во второй половине дня 10 января. Штормовая обстановка продлится все сутки 11 января. Ожидается мокрый снег, дождь, могут быть отложения мокрого снега, гололед, сильные метели, снежные заносы.

Ветер усилится до 18-23 м/с, порывы могут составить 25-30 м/с. Местами будут наблюдаться ураганные значения 33 м/с и более.

При этом 10 января температура воздуха днем ожидается около -2…-7 градусов, местами потеплеет до +2…+7. На следующий день синоптики прогнозируют -4…-9, местами может похолодать до -14 градусов. 12 января в дневное время градусники могут показывать до -17.

Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой.

Взято отсюда

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