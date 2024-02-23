Алтайские медики обследовали детей участников СВО

В регионе стартовала акция “На страже здоровья детей”

Медики в Алейске / Фото: пресс-служба “Единой России”

Врачи из Алтайского государственного медицинского университета и детской городской клинической больницы № 7 Барнаула выехали в Алейск для обследования детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

27 января медики посетили 35-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. Это стало возможным благодаря акции “На страже здоровья детей”, которую проводят АГМУ, больница № 7, Фонд Героя России, депутата Государственной Думы Владимира Шаманова “Защитники Отечества” при поддержке “Единой России”.

Осмотр проводили педиатр, травматолог, иммунолог-аллерголог, отоларинголог, офтальмолог, гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, гематолог, хирург, эндокринолог и психологи. Почти все участники медицинского “десанта” – доктора и кандидаты наук, заведующие отделениями, сообщил заведующий кафедрой факультетской педиатрии АГМУ Николай Дорохов.

Они обследовали 45 детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет из Алейска и Топчихи, где базируется 10-й полк РХБЗ. В январе ему за массовую отвагу и героизм, стойкость и мужество личного состава было присвоено наименование “гвардейский”.

Пациенты, у которых выявили проблемы, получили направления на консультации к узким специалистам. А 10 детей сразу же направили на плановую госпитализацию в стационар больницы № 7.

Медики в Алейске / Фото: пресс-служба “Единой России”

Встречи с врачами ждут и другие семьи бойцов, поэтому в Алейске готовы вновь принять медицинский “десант”, отметил врио заместителя командира бригады по военно-политической работе Вячеслав Чебаков.

Провести акцию “На страже здоровья детей” в воинских частях Алтайского края медиков вдохновил призыв президента России Владимира Путина уделить особое внимание детям участников СВО и объявление 2024 года Годом семьи.

“В то время, когда бойцы защищают интересы нашей страны на поле битвы, мы просто обязаны обеспечить им надежный тыл, позаботиться об их семьях. Посещение мотострелковой бригады Алейска стало первым мероприятием в рамках акции “На страже здоровья детей”. Такие выездные обследования мы будем проводить и в других военных частях нашего региона”, – подчеркнул Николай Дорохов. Идею коллег поддержала начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова.

“В Год семьи важно особое внимание уделить семьям участников СВО. Думаю, что мы будем проводить акцию “На страже здоровья детей” на протяжении всего года”, – отметила Зубова.

Источник

погода воронеж , погода волгоград ,