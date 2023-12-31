В пятницу столбики термометров поднимутся до отметки +7 градусов

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Штормовая погода с осадками, усилением ветра и аномально высокими температурами установится в Алтайском крае днем 29 декабря. По прогнозам синоптиков, в пятницу воздух в регионе прогреется до +2…+7 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“В период с 29 по 31 декабря включительно порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, днем 29 и 30 декабря местами он усилится до 25-27 м/с. В большинстве дней уходящего года будет идти снег. В пятницу на фоне положительных температур возможны дожди с мокрым снегом”, – рассказала синоптик.

Какая температура будет в Алтайском крае в последних числах декабря?

В период с 28 по 31 декабря ночью столбики термометров покажут от -3 до -9 градусов. Днем в четверг в Алтайском крае температуры будут колебаться от -2 до +3 градусов. Пик тепла придется на 29 декабря: на всей территории края температуры повысятся до +2…+7 градусов.

В ночь на 30 декабря ветер начнет стихать, а температура постепенно будет понижаться. Днем в субботу и воскресенье ожидается от 0 до -6 градусов. Эксперт отмечает, что такие колебания приведут к гололедным явлениям.

А какая погода будет на Новый год в Алтайском крае?

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Алтайском крае начнет господствовать холодный фронт. С ним температура воздуха понизится до -3…-12 градусов, ветер станет стихать: его порывы не превысят 13-18 метров в секунду. Но увеличится интенсивность осадков. А на фоне сильных снегопадов поднимутся метели, что приведет к снежным заносам на дорогах, рассказала Людмила Сырых.

Днем 1 января ветер станет еще тише, но обильные снегопады сохранятся. Столбики термометров в первый день 2024 года покажут -5…-10 градусов.

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