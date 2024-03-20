реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Архитектурные цитаты. Утерянное наследие Барнаула хотят возродить в новом парке

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Речной вокзал, фрагменты фасада Дворца зрелищ и спорта, лестница ВДНХ: территория за ТРЦ “Европа” может стать зеленым плацдармом для возрождения зданий и сооружений, которые ранее были в Барнауле

Территория на улице Шумакова, 9 в Барнауле лидирует в онлайн-голосовании за общественные пространства для благоустройства. Тем временем архитекторы почти закончили работу над эскизами парка, который предлагается создать на этом месте. По задумке авторов, в будущем парке могут возродиться знаковые архитектурные объекты в миниатюре. Причем те, что город по той или иной причине потерял. Как это выглядит и каким образом вяжется с парковой культурой, “Толку” рассказал и показал барнаульский архитектор Андрей Атаджанов.

Есть идеи

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Звезда сериала «Слово пацана» домогался официантки и искусал ее после отказа в близости

Звезда сериала «Слово пацана» домогался официантки и искусал ее…

29-летний российский актер Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана. Кровь…

В Бийске начался пожар из-за того, что ребенок играл в телефон на зарядке

В Бийске начался пожар из-за того, что ребенок играл…

Вечером 19 марта произошел пожар в квартире в Бийске. Огонь…

На глубине 28 этажей застряли российские горняков. Сотни спасателей разбирают завал

На глубине 28 этажей застряли российские горняков. Сотни спасателей…

Обвал породы на руднике «Пионер» в Амурской области заточил 13…

«Слона не прокормим». Директор барнаульского зоопарка — о любви к животным и о том, почему у нас нет слона

«Слона не прокормим». Директор барнаульского зоопарка — о любви…

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев на встрече в библиотеке им.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp