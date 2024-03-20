Речной вокзал, фрагменты фасада Дворца зрелищ и спорта, лестница ВДНХ: территория за ТРЦ “Европа” может стать зеленым плацдармом для возрождения зданий и сооружений, которые ранее были в Барнауле

Территория на улице Шумакова, 9 в Барнауле лидирует в онлайн-голосовании за общественные пространства для благоустройства. Тем временем архитекторы почти закончили работу над эскизами парка, который предлагается создать на этом месте. По задумке авторов, в будущем парке могут возродиться знаковые архитектурные объекты в миниатюре. Причем те, что город по той или иной причине потерял. Как это выглядит и каким образом вяжется с парковой культурой, “Толку” рассказал и показал барнаульский архитектор Андрей Атаджанов.

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