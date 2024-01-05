Отслужившие деревья отправят на переработку
Фото: amic.ru
20 января в Барнауле пройдет акция по сбору и переработке новогодних деревьев, сообщает телеграм-канал мэрии города.
Сдать символ нового года можно будет с 11:00 до 12:30 по следующим адресам:
- площадь Октября, “Зеленый сквер”;
- ТРЦ “Гулливер Парк” (Красноармейский, 51а);
- Балтийская, 53;
- площадь Народная;
- ТРЦ “Огни”.
Отслужившие елки отправят на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их будут использовать в технологическом процессе по производству плит MDF.
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