реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульцы поделились фото окутанного смогом города

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В краевой столице наблюдаются погодные условия, которые препятствуют рассеиванию вредных примесей. Так будет как минимум до вечера следующего дня

Барнаул уже второй день из-за безветренной погоды окутывает пелена дымки. В Telegram-канале “В курсе 22” опубликовали фото “дымного” рассвета.

Синоптики передали НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности — то есть в воздухе могут накапливаться вредные примеси.

Такая картина ожидается в городе до вечера 22 января, сообщает региональный Гидрометцентр. Такой же прогноз передали и для Бийска.

Впервые барнаульцы заметили смог накануне. Некоторые горожане отметили, что им стало тяжелее дышать.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Мир

“Не вам говорить о демократии”. Слова жены Зеленского взбесили украинцев

21.01.2024

 Мир

“Не вам говорить о демократии”. Слова жены Зеленского взбесили украинцев

21.01.2024

 Мир

“Какое безумие!” Во Франции осудили фон дер Ляйен из-за помощи Киеву

21.01.2024

 Мир

“Какое безумие!” Во Франции осудили фон дер Ляйен из-за помощи Киеву

21.01.2024

 Мир

В США рассказали о “глупости” Вашингтона, ставшей победой для России

21.01.2024

 Мир

В США рассказали о “глупости” Вашингтона, ставшей победой для России

21.01.2024

 Мир

“Условия совершенно адские”. Эксперт ожидает провала ВСУ в Крынках

21.01.2024

 Новости Бийск

В Бийске произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

21.01.2024

 Новости Бийск

Бийчане беспокоются, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске