Без осадков и до 0. О погоде в Алтайском крае в первый день весны

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Рассвет в зимнем лесу / Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от -3 до -5 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с.

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