Без осадков и до -26 градусов: какая погода будет в Алтайском крае 20 февраля

На дорогах местами гололедица

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 20 февраля в Алтайском крае будет без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.

Температура в крае днем -21…-26 градусов, ветер переменный 2-7 м/с.

В Бийске 20 февраля будет ясно, температура днем -20…-27 градусов, ветер переменный, 1-2 м/с.

В период с 15 часов 19 февраля до 15 часов 21 февраля в Бийске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

погода в москве , точная погода на 10 ,

Взято отсюда