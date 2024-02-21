Автобус. Бийск. Транспорт Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Горожане просят власти наладить график работы автобусов. В мэрии уверяют, что проводят работу с перевозчиками по этому вопросу

Жители Бийска жалуются, что им приходится долго ждать общественный транспорт в морозы, сообщает “Бийский рабочий”.

По словам местных, в среднем ожидание составляет от получаса и дольше.

“В минус 35 не имеем возможности дождаться автобусов городских направлений. Автобус №23 практически отсутствует на маршрутах, ждем по полчаса”, – пишут обращения главе города Виктору Щигреву на его ТГ-канале.

В администрации города заверяют, что диспетчерская постоянно отслеживает передвижение автобусов и работает с автоперевозчиками по возможным накладкам.

“Как рекомендация, чтобы не стоять в минус 35 в долгом ожидании, воспользуйтесь транспортным порталом Бийска. На нем видно, когда подойдет автобус и можно определиться по времени, когда вам необходимо подойти к остановке. Либо скачайте приложение “Умный транспорт”, по нему также можно определиться”, – рекомендуют в мэрии.

По словам горожан, после длительного ожидания на остановках скапливается много людей и даже после прибытия транспорта залезть в него удается не всем.

По информации специалистов управления ЖКХ, сход транспортных единиц с маршрутов в последнее время фиксируется довольно часто. В основном это происходит по технической неисправности или ДТП либо по болезни водителя. В мэрии добавили, что с перевозчиками проводится работа по данному вопросу.

Ранее жители наукограда пожаловались, что им сложно было добраться на работу: общественный транспорт переполнен, а такси взвинтили цены. Бийские перевозчики заявили, что на линию вышло меньше автобусов. Причиной тому стали многочисленные поломки транспорта на фоне смены погоды.

Взято отсюда