реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Битва двух рекордов: чем грозят огромные запасы зерна и какие перспективы экспорта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Битва двух рекордов: чем грозят огромные запасы зерна и какие перспективы экспорта

Пшеница. Урожай. Лето Фото: Евгения Родочинская

Два федеральных эксперта объяснили, почему сегодняшняя ситуация на рынке зерна в России уникальна и когда на нем может закончиться “время покупателя”

“Прогнозы в целом оправдались. Мы ожидали весьма тяжелый год на рынке зерновых. И он состоялся. Весь сезон мы видим битву рекордного экспорта с рекордными запасами. Крайне редко такое бывает”, – сказал Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на недавней Зимней зерновой конференции в Белокурихе, чем обозначил основной тренд в отрасли. Он и его коллега Владимир Петриченко, директор компании “ПроЗерно”, масштабно проанализировали рынок. “Толк” публикует лишь некоторые из их тезисов.

Рекордный экспорт

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные…

На Масленице всегда жарко – из-за костра, энергичных танцев и…

Уклон вправо, уклон влево — под суд. Как известные…

Современные блогеры порой зарабатывают больше многих компаний, и примеры Блиновской,…

В европейской части России началось голосование на выборах президента…

В европейской части России, в том числе в Москве и…

Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка, сообщил…

В результате ночного обстрела Донецка украинскими войсками снаряд попал в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp