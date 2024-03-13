Пшеница. Урожай. Лето Фото: Евгения Родочинская

Два федеральных эксперта объяснили, почему сегодняшняя ситуация на рынке зерна в России уникальна и когда на нем может закончиться “время покупателя”

“Прогнозы в целом оправдались. Мы ожидали весьма тяжелый год на рынке зерновых. И он состоялся. Весь сезон мы видим битву рекордного экспорта с рекордными запасами. Крайне редко такое бывает”, – сказал Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на недавней Зимней зерновой конференции в Белокурихе, чем обозначил основной тренд в отрасли. Он и его коллега Владимир Петриченко, директор компании “ПроЗерно”, масштабно проанализировали рынок. “Толк” публикует лишь некоторые из их тезисов.

Рекордный экспорт

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