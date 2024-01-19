Пхукет Фото: unsplash.com

Туроператор ANEX Tour скорректировал полетное расписание на тайский остров Пхукет из Барнаула. Улететь на море жители региона смогут уже в следующем месяце

Первый чартерный рейс из столицы Алтайского края на Пхукет полетит уже 12 февраля, а не с 22 апреля, как сообщалось ранее. Информацию об этом разместил международный аэропорт Барнаула им. Г. С. Титова.

В компании сообщили, что полеты будут осуществляться один раз в 11 дней авиакомпанией AZUR air на воздушных судах Boeing 757-200 (вместимость 238 пассажиров)

“Программа с прямыми вылетами из Барнаула уже сформирована. В ближайшее время рейсы появятся в расписании на сайте аэропорта. Туроператором ANEX планируется продление данной полетной программы на Пхукет также на летний период”, – сообщили в барнаульском аэропорту.

Напомним, высокий сезон на Пхукете длится с ноября по апрель, в это время там преобладает сухая и солнечная погода. Летом же теплая погода там сохраняется, но могут быть дожди и волны на море. Туры в Таиланд с вылетом из Барнаула в апреле и мае стоят в районе 180–200 тысяч рублей на двоих.

Взято отсюда