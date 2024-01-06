Шитье. Швейная машинка. Рукоделие Фото: Unsplash.com

По народным поверьям, нельзя было в день Федула Зимнего подшивать подолы одежды: считалось, что так можно укоротить себе жизнь

В народно-христианском календаре 5 января – день Федула Зимнего.

Люди готовились к празднованию Рождества, делали генеральную уборку, с особым старанием заботились о домашних животных.

Что нельзя делать 5 января

В день Федула Зимнего народные поверья запрещали женщинам обрезать и подшивать одежду (опасались этим сократить свою жизнь), пишет “Мир24”.

Владельцы домашних животных с особой заботой подходили к своим питомцам и скоту. Необходимо было хорошенько накормить животных, а также почистить хлев и птичник. Более того, домашнюю скотину угощали выпеченными дома лепешками. Плохо обращаться с домашними животными было строго запрещено.

Поверья запрещали наказывать детей и кричать на них.

Хирургические операции, запланированные на 5 января, переносили.

Народные приметы на 5 января

Если на 5 января идет снег и дует сильный ветер, то июль окажется холодным и дождливым.

Сильный ветер на Федула Зимнего сулит хороший урожай.

Если кот весь день спал на печке, впереди были морозные дни. А ветреная погода была предзнаменованием богатого урожая.

Взято отсюда