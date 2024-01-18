Зима. Снег. Город. Фото: Анна Меньшикова

На этой неделе регион переживает крещенские морозы. По данным синоптиков, потепление в крае ожидается в следующую семидневку

Днем 18 января в Алтайском крае ожидается около -13…-18, местами -19…-24 градуса. В ночные часы столбики термометров опускались до -36 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром местами по краю будут изморозь и туман. Осадков не ожидается. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле в четверг до -16…-18 градусов и без осадков. Утром местами изморозь, возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.

Кроме того, напомним, что в Барнауле и Бийске до 19 января установились погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в воздухе, или, иначе говоря, действует режим “черного неба”.

Взято отсюда