реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Черное небо и 30-градусные морозы нависли над Алтайским краем

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Черное небо и 30-градусные морозы нависли над Алтайским краем

Зима. Снег. Город. Фото: Анна Меньшикова

На этой неделе регион переживает крещенские морозы. По данным синоптиков, потепление в крае ожидается в следующую семидневку

Днем 18 января в Алтайском крае ожидается около -13…-18, местами -19…-24 градуса. В ночные часы столбики термометров опускались до -36 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром местами по краю будут изморозь и туман. Осадков не ожидается. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле в четверг до -16…-18 градусов и без осадков. Утром местами изморозь, возможен туман. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.

Кроме того, напомним, что в Барнауле и Бийске до 19 января установились погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в воздухе, или, иначе говоря, действует режим “черного неба”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Черное небо и 30-градусные морозы нависли над Алтайским краем

18.01.2024

 Мир

Выставку «Россия» посетили 5 млн человек. Юбилейным гостем стала семилетняя девочка

18.01.2024

 Погода

Какая погода будет на Крещение в Барнауле и когда придет потепление?

18.01.2024

 Погода

Изморозь и туман: в Алтайском крае 18 января будет без осадков

18.01.2024

 Новости

Сельский дом культуры в России проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей

18.01.2024

 Новости

«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в бикини в откровенной позе

18.01.2024

 Новости

В ЕП назвали уловкой предложение передать ракеты Taurus Украине

18.01.2024

 Новости

На Украине впервые применили импровизированную систему ПВО

18.01.2024

 Новости

Германия отказалась передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Киев хотел потратить их на уничтожение Крымского моста

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске