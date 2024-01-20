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“Черное небо”. О погоде в Алтайском крае днем 20 января

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Температура днем составит от -13 до -18 градусов

"Черное небо". О погоде в Алтайском крае днем 20 января

Фото: unsplash.com

От -13 до -18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами будет теплее – от -7 до -12 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -14 до -16 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле и Бийске продолжает действовать режим “черного неба”. В обоих городах сохраняются погодные условия, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.

Источник
погода воронеж , погода волгоград ,

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