Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что категорически нельзя делать на Прокопа-жнеца. Народные приметы 3 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что категорически нельзя делать на Прокопа-жнеца. Народные приметы 3 января

Погода. Зима. Снег. Фото: ru.freepik.com

На Прокопа-жнеца суеверные люди никому не желают счастья и здоровья, потому что, согласно поверьям, всё исполнится с точностью до наоборот

Православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. В народе день звали Петровым, Прокопьевым, а также Прокопом-жнецом и Петром-полукормом.

Что нельзя делать 3 января

По народным поверьям, строго запрещалось подслушивать (в противном случае можно оглохнуть) и подглядывать в замочную скважину или щелку (чтобы не ослепнуть), пишет “Мир24”.

Кроме того, 3 января приметы не разрешали подбирать с земли чужие потерянные вещи.

Также на Прокопа-жнеца не принято желать другим счастья и здоровья по народным поверьям, в этот день все может исполниться с точностью до наоборот.

Народные приметы на 3 января

  • Мало снега на земле – к хорошему урожаю. Но если снег до этого дня ещё не выпал вообще, то наступивший год будет тяжелым и неурожайным.
  • Если снега мало, и погода холодная, то лето будет жарким и засушливым.
  • Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.
  • Ярко-красный рассвет – к метели.
  • Галки и вороны в воздухе вьются – к снегопаду; на землю садятся – к оттепели, а сидят на верхушках деревьев – к морозу.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Опубликовано видео тушения пожара на трансформаторной подстанции в Москве

04.01.2024

 Новости

“Как можно больше”. Лавров дал совет будущим дипломатам

04.01.2024

 Новости

На выставке-форуме “Россия” установлен новый рекорд посещаемости

04.01.2024

 Новости

Москвичи не дождутся потепления на каникулах, предупредил Вильфанд

04.01.2024

 Мир

Испанские СМИ рассказали об исчерпании арсеналов ВСУ

04.01.2024

 Мир

Столтенберг назначил дату заседания Совета НАТО – Украина

04.01.2024

 Мир

“Заставить Украину”. На Западе назвали возможную цель ударов ВС России

04.01.2024

 Мир

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Интересное

Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix