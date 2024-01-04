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Что категорически нельзя делать в Игнатов день. Народные приметы 2 января

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Что категорически нельзя делать в Игнатов день. Народные приметы 2 января

Дверь квартиры, замок Фото: unsplash.com

Суеверные люди старались не пускать в дом бедных или увечных людей. По народным поверьям, такие гости могли “подарить” хозяевам дома свои проблемы

На Руси 2 января звали Игнатьевым или Игнатовым днем – в честь святого Игнатия Богоносца, память которого Православная церковь чтит в этот день. Верующие повсеместно начинали готовиться к празднованию Рождества.

Что запрещено делать 2 января

  • Поверья запрещали пускать в дом нищих, старых, больных и немощных, потому что они якобы могли оставить свои напасти в жилище.
  • Не рекомендовалось давать деньги в долг.
  • Нельзя было покупать обувь.

Народные приметы на 2 января

По погоде 2 января гадали о том, каким будет август, рассказывает “Пятый канал”.

Метель – признак того, что конец лета будет холодным. Ясная погода – примета, что летний месяц будет жарким и солнечным.

Звездное небо – примета богатого урожая.

Взято отсюда

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