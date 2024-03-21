Вербы. Букет Фото: Capri23auto с сайта Pixabay
В этот день в старину было принято готовить различные сладости, особенно в форме птиц. В дом звали гостей. Считалось, что чем больше людей попробует угощение, тем счастливее год пройдет у хозяев
Народный праздник Весенний солнцеворот отмечают 21 марта. Другие названия праздника: Вербоносица, Вербоносный день, Вешнее равноденствие. Вербоносицей день назвали за то, что к этой дате обычно распускается верба.
Что нельзя делать 21 марта
- По народным поверьям, если поздно лечь спать, то можно навлечь на себя неприятности. Поэтому заснуть надо раньше полуночи.
- Запрещается сажать вербу. Суеверные предки боялись, что как только толщина ее ветвей достигнет толщины черенка лопаты, то человек погибнет.
- Не рекомендуется проводить день в одиночестве.
- Нельзя строить планы на будущее – они не исполнятся.
- Запрещалось ссориться, злиться и мстить, в противном случае настигнут большие неприятности.
- Нельзя откладывать деньги, так как все их придется потратить.
- Запрещалось пересчитывать имеющиеся накопления, поскольку покинет благополучие. Также нельзя давать деньги в долг, так как вместе с ними уйдет финансовая удача.
Народные приметы на 21 марта
- Хорошую погоду предвещают быстро и высоко плывущие облака.
- Жаворонки вернулись с юга – весна будет теплой.
- Если наблюдается метель, то выдастся хороший урожай хлеба и овощей.
- Потепление придет, если при снежной погоде распустилась верба.
- Холодное лето стоит ждать, если птицы вьют гнезда на южной стороне дома или дерева.
- Если в этот день пошел дождь, то он не закончится еще неделю.
- Теплое лето предвещает солнечный день, а дождливое – пасмурный.
Взято отсюда