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Что категорически запрещено в Агеев день. Народные приметы 29 декабря

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Что категорически запрещено в Агеев день. Народные приметы 29 декабря

Уборка Фото: unsplash.com

Предки продолжали готовиться к праздникам – готовили сладости и холодцы, варили пиво. Народные поверья рекомендовали не выходить из дома надолго

Православные христиане 29 декабря чтят память святого Агея, ветхозаветного пророка. Считалось, что святой наставляет на праведную жизнь. Его просили избавить душу и тело от лени и нерадения. В народе же 29 декабря звали “Агей”, “Агеев день” и “Аггей Зимоуказчик”.

Что нельзя делать 29 декабря

Народные поверья советовали не выходить из дома надолго и ни в коем случае не разговаривать через порог, чтобы не спровоцировать ссору.

Генеральную уборку и ремонт обуви тоже старались отложить на другой день.

Народные приметы 29 декабря

  • Агеев день показывает погоду на апрель.

  • Если стоит холод, то зима будет лютой.
  • Если мороз становится сильнее, то еще три недели простоят морозные дни.
  • Если деревья и дома заковало инеем, то погода на Святки будет теплой.
  • Если стекла покрыли расписные узоры, то мороз продержится еще 20 дней.
  • Если дует северный ветер, но облаков не видно – ожидай мороза.
  • Тучи показались с северной стороны горизонта – оттепели не быть.
  • К вечеру на небе появляются яркие звезды – к морозу ночью.

Взято отсюда

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