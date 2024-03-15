Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш
В народном календаре 15 марта отмечено разными названиями: “Федот Ветронос”, “Федот – снежный занос”, “Федот вешний” и “Ветры-вихровеи”
15 марта православная церковь почитает мученика Феодота Киринейского, а в народе этот день прозвали Федотом Ветроносом из-за сильных ветров. Люди надеялись на оттепель. А если ударял мороз, то огорченно вздыхали:
“Федот, да не тот”.
О переменчивости погоды в середине марта предки говорили так:
Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит.
Что нельзя делать 15 марта
- По народным поверьям, нельзя поднимать оброненные деньги, иначе жди проблем с достатком.
- В этот день предки старались сидеть дома и лишний раз не выходить на улицу, опасаясь, что ветер надует им проблем.
- Кроме того, 15 марта не советовали даже идти пешком против ветра, поскольку верили, что ветер в этот день насылают нечистые силы и от него можно заболеть.
- На Федота не покупали и не ремонтировали одежду. В народе говорили, что так можно зашить счастье.
Народные приметы на 15 марта
- Дует южный теплый ветер – лето будет жарким и влажным.
- Длинные сосульки – к долгой весне.
- Какая погода в этот день – таким будет и июль.
- Пошел снег – весна задержится надолго и лето будет холодным.
Взято отсюда