Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

В народном календаре 15 марта отмечено разными названиями: “Федот Ветронос”, “Федот – снежный занос”, “Федот вешний” и “Ветры-вихровеи”

15 марта православная церковь почитает мученика Феодота Киринейского, а в народе этот день прозвали Федотом Ветроносом из-за сильных ветров. Люди надеялись на оттепель. А если ударял мороз, то огорченно вздыхали:

“Федот, да не тот”.

О переменчивости погоды в середине марта предки говорили так:

Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит.

Что нельзя делать 15 марта

По народным поверьям, нельзя поднимать оброненные деньги, иначе жди проблем с достатком.

В этот день предки старались сидеть дома и лишний раз не выходить на улицу, опасаясь, что ветер надует им проблем.

Кроме того, 15 марта не советовали даже идти пешком против ветра, поскольку верили, что ветер в этот день насылают нечистые силы и от него можно заболеть.

На Федота не покупали и не ремонтировали одежду. В народе говорили, что так можно зашить счастье.

Народные приметы на 15 марта

Дует южный теплый ветер – лето будет жарким и влажным.

Длинные сосульки – к долгой весне.

Какая погода в этот день – таким будет и июль.

Пошел снег – весна задержится надолго и лето будет холодным.

Взято отсюда