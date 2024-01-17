Мед. Банка. Сладости Фото: Unsplash.com
В народе считалось, что сегодня нельзя допускать, чтобы на столе отсутствовал мед, иначе мироздание якобы может разгневаться и наказать нарушителя, наслав на него недуги и неприятности
В православной церкви 17 января чтят память святого мученика Зосимы, пустынника из Киликии. В народно-христианском календаре его зовут Зосима Пчельник.
Что нельзя делать на Зосиму
Нельзя, чтобы на столе не было меда. Крестьяне считали святого Зосиму покровителем пчел и опасались, что за отсутствие меда на столе он разгневается.
Беременные женщины ни под каким предлогом не вступали в диалог с незнакомцами.
Нельзя выходить из дома, если дует сильный ветер.
Запрещалось выходить на улицу после распития алкоголя.
Народные приметы на 17 января
Безоблачное небо и сильный мороз – холодная погода какое-то время еще постоит, пишет “МК”.
Яркая лунная или звездная ночь – примета ясного морозного дня.
Низкие облака – к стуже.
Перед морозами белочки прячутся в дупла и закрывают вход.
Если направление движения ветра у земли и перистых облаков на небе начало совпадать, погода начнет улучшаться.
Снег на Зосиму гнет сучья деревьев – летом пчелы будут роиться.
Взято отсюда