реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Что обязательно нужно приготовить на День жаворонков. Народные приметы на 22 марта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Что обязательно нужно приготовить на День жаворонков. Народные приметы на 22 марта

Птица. Весна Фото: unsplash.com

В народе 22 марта радовались приходу весны и прилету певчих птиц, в том числе жаворонков. К их возвращению было принято готовить кормушки и скворечники

22 марта православная церковь чтит память Сорока мучеников Севастийских. Отсюда народные названия “Сороки” и “Сорок сороков”. А еще это День жаворонка, потому что после этой даты световой день становится длиннее ночи и прилетают перелетные птицы.

Что приготовить 22 марта

Хозяйки готовили упругое, хорошо замешенное тесто и из него выпекали печенье в виде птиц. Получившуюся сдобу смазывали крепким сладким чаем. Выпечку отдавали детям со словами:

“Жаворонки прилетели, на головку детям сели”.

Мальчишки вместе с печеньем лезли на крышу и привязывали испеченных жаворонков к шестам, зазывая птиц скорее вернуться и принести весну.

Что нельзя делать 22 марта

Поскольку этот день связан с птицами, то некоторые запреты касаются именно их. Так, нельзя кричать, нельзя ловить птиц, а также разорять гнезда. В противном случае от человека отвернется удача.

Также запрещается кормить птиц хлебом. Это сулит голод и разорение. Покормить их можно зерном.

Девушкам не рекомендуется надевать что-то блестящее. Предки верили, что тогда сорока заберет удачу.

Нельзя считать ворон и галок. Это приведет к разорению. Не рекомендуется давать что-либо в долг, так как это потом не вернут.

Народные приметы на 22 марта

  • Если 22 марта стоит теплый день, то такая погода продержится ближайшие 40 дней.
  • Воробьи расчирикались – скоро потеплеет.
  • Скворцы прилетели – весна наступит рано, а если чайки – скоро пойдет лед.
  • Жаворонки прилетели – скоро наступит стабильное потепление, а если зяблики – похолодание.
  • Теплый ветер в этот день предвещает дождливое лето.
  • От 15 до 22 марта не было дождей – лето предстоит засушливое.
  • Если разразился первый гром, то год будет голодным и неурожайным, а если ударил мороз – богатым на урожай.
  • Какая погода в этот день, такую стоит ждать и на сенокос.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

“Черный лебедь” уже приближается. Бывший конгрессмен США рассказывает о…

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Рон Пол, бывший конгрессмен…

Новый скандал с “Победой”: ветерана ZOV с авиабилетом отказались…

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Авиакомпания “Победа” оказалась в…

Русские приготовили сюрприз для каждого боевика ВСУ

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Через 4-5 месяцев каждый…

Ветер до 15 м/с, изморозь и гололедица: о погоде…

Осадков в регионе не ожидается В Алтайском крае 22 марта…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp