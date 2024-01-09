Пирожки. Выпечка Фото: unsplash.com

В Степанов день люди пекли пирожки из пресного теста с разными начинками. А обеденный стол украшали фигурками из теста в виде коров, овец и пастухов

9 января в народно-христианском календаре имеет много названий: Степанов день, Степаны зимние, Степановы труды и Праздник пастухов.

Как правильно провести Степанов день

В Степанов день люди пекли пирожки из пресного теста с разными начинками. А обеденный стол украшали фигурками из теста в виде коров, овец и пастухов. Фигурками и пирожками угощали родных.

9 января можно было устраиваться на работу и увольняться. Ходили в гости, навещали родню и желали побольше хорошего – здоровья, богатства, долгих лет жизни.

“Пришел Степан – на нем красный жупан”, – говорили предки.

Народные приметы на 9 января

Если в Степанов день пошел снег, это предвещало ненастье и мокрую погоду.

Мороз и солнце указывали на хороший урожай в наступившем году.

Взято отсюда