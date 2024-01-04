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Что означают сны в Данилов день. Народные приметы 30 декабря

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Что означают сны в Данилов день. Народные приметы 30 декабря

Сон. Девушка спит. Подушка Фото: Unsplash.com

Приснившиеся в последние дни декабря сны считались вещими. В Данилов день спящих нельзя было резко будить или переворачивать, нельзя было даже поцеловать

30 декабря православные христиане чтят ветхозаветного пророка Даниила. Он жил в VI–V веках до нашей эры. Самое известное чудо святого – спасение от львов: звери не тронули юношу-христианина.

Что означают сны 30 декабря

На Руси считали, что сны, приснившиеся в последние дни декабря, – вещие.

Для того, чтобы разгадать сон, наши предки обращались с молитвой к пророку Даниилу, который мог послать какой-либо знак.

30 декабря незамужние девушки гадали на будущего супруга. Считалось, что его можно было увидеть во сне, если положить под подушку бумажки с именами трех святых отроков – Анания, Азария и Мисаила.

Что нельзя делать 30 декабря

  • Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, чтобы не притянуть неприятности в личную жизнь.
  • Нельзя пить воду перед баней.
  • Нельзя рассказывать кому-либо о неуспехах и неудачах.

Народные приметы на 30 декабря

  • Каков Данилов день, таков и май.
  • Если иней покрыл все вокруг, то через 7 дней наступит потепление.
  • Иней на Даниила — к теплым Святкам.
  • Если за окном метет метель, то пчелы в следующем году будут хорошо трудиться.
  • Темные леса отражаются в низких плотных облаках — погода переменится на снежную и пасмурную.
  • Устойчивый юго-западный ветер предвещает снежную погоду без больших морозов.
  • Средняя облачность с прояснениями — к хорошей погоде.

Взято отсюда

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