Зима, снегопад Фото: unsplash.com
Согласно народным поверьям, в этот день запрещено хвалиться достижениями. Считалось, что в противном случае можно потерять уже нажитое
16 января православные христиане чтят святого мученика Гордея Каппадокийского. Отсюда и народно-христианское название – Гордеев день.
Что нельзя делать в Гордеев день
- Народная традиция связала название праздника и жесткий запрет: 16 января нельзя было ничем хвалиться. В противном случае то, чем кичишься, можно потерять.
“Сатана гордился — да с неба свалился”, – приговаривали предки.
- После обеда старались не работать.
- Нельзя было говорить о нечистой силе, чтобы нечаянно не призвать ее в дом.
- Не надевали новую одежду. Считалось, что иначе наряд быстро придет в негодность.
Народные приметы на 16 января
- Какая погода 16 января, таким будет и март, считали предки.
- Ночью внимательно следили за небом. Яркий полумесяц предвещал холодные дни, а яркие звезды – ясные.
- Если рано светает, стоит готовиться к снегопаду.
- Непрерывный снегопад в Гордеев день предвещает морозную ночь.
- Деревья трещат в Гордеев день к морозу.
Взято отсюда