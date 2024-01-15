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Что строго запрещено делать в Куриный праздник. Народные приметы 15 января

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Что строго запрещено делать в Куриный праздник. Народные приметы 15 января

Курица. Яйца Фото: Фото: pixabay.com

Куриный праздник был поводом позаботиться о домашней птице. Предки чистили курятники, сытно кормили птиц. А вот есть куриное мясо было нельзя, чтобы случайно не прогнать из дома счастье

15 января на Руси называли Сильвестровым днем – в честь святителя Сильвестра. А еще дату именовали Куриным праздником, потому что святой Сильвестр считался в народе покровителем домашней птицы.

Что полагалось сделать 15 января

Куриный праздник был поводом с особым вниманием позаботиться о домашней птице. Предки чистили курятники, сытно кормили птиц, окуривали их жилище душистыми травами.

Что нельзя делать 15 января

По поверьям, 15 января нельзя есть мясо птицы. В противном случае счастье может “упорхнуть” из дома.

Кроме того, нельзя ссориться с друзьями и близкими, осуждать кого-либо, сквернословить, злоупотреблять алкоголем.

Народные приметы на 15 января

  • Буря 15 января предвещает несколько дней сильных морозов.
  • Яркий полумесяц с острыми рогами – к перемене погоды.

Предки наблюдали за птицами. Сороки, пытающиеся спрятаться среди человеческого жилья, обещают метель, рано поющие петухи – оттепель, а копающиеся в снегу утки и гуси – потепление.

Взято отсюда

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