Чумовая зима: 2 января в Горно-Алтайске прошел крупный град

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“Второе января – град!” – удивленно говорят жители Горно-Алтайска, показывая, что осадки в виде крупных льдинок с шумом падают на землю. Кругом – все уже устлано маленькими шариками. И добавляют, что не помнят, чтобы вначале зимы такое происходило.
Комментарии не заставили себя ждать:
Град. Фото: ТГ-канал “ЧП-Бийск”
– Зима нынче чумовая!
– Кому как. В Новосибирске – не жалуемся.
– Пенопласт что ли “выпал”?
– Блин, плантацию бананов моих побьет!
– Первый раз, как-будто!
Синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде – в течение суток 3 января в регионе также ожидаются снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. Ветер усилится до 18-23 м/с, по высокогорью – до 33 м/с. Также прогнозируется похолодание.
Автолюбителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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Взято отсюда