Равноденствие. Небо. Закат Фото: pixabay.com

Издревле люди считают, что весеннее равноденствие символизирует наступление весны. В этот день принято загадывать желания и не ссориться с другими

День весеннего равноденствия в 2024 году наступит 20 марта. Его можно считать официальным началом весны. В этот день в разных странах есть определенные приметы и традиции, которые в народе принято соблюдать, сообщает “РИА-Томск”.

Весеннее равноденствие наступит 20 марта в 06.07 по мск. Это астрономическое явление, при котором Солнце освещает ровно половину планеты. День и ночь разделяются почти ровно на 12 часов. Такое явление наступает дважды в год, в марте и сентябре.

Праздники и традиции

В этот день также празднуют языческий славянский праздник – Комоедица. Праздник означает победу весны над зимой, когда Ярило-Солнце вступает в свои права.

Кроме того, у славян есть еще один праздник, связанный с днем весеннего равноденствия, который в народе называется “Сороки”. В этот день было принято выпекать булочки в виде птиц – “жаворонки” или “кулики”. Дети и молодежь выкрикивали заклички, призывая весну и надеясь на обильный урожай, а также пели.

Запреты и приметы

В день равноденствия запрещены ссоры, и, согласно приметам, нельзя было никому желать зла. Желательно провести этот день в кругу семьи, навестить знакомых, подарить угощения друзьям и почтить память предков. Также в этот день принято проводить уборку и избавляться от ненужных вещей.

Кроме того, в день весеннего равноденствия люди на Руси пытались узнать погоду на будущий год. Также есть несколько примет:

Если в этот день стоит мороз, то всех ожидает еще сорок морозов;

если видишь стаю птиц – будет хороший урожай;

если облака плывут по небу быстро и высоко – лето и осень будут теплыми.

Взято отсюда