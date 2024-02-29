Днем до -5 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 29 февраля

На дорогах местами гололедица

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 29 февраля в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица.

Температура в крае днем 0…-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

29 февраля в Бийске в первой половине дня будет ясно, во второй половине дня – переменная облачность. Температура днем -1…-13 градусов, ветер переменный, 1-2 м/c.

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Взято отсюда