реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

До -11 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 февраля

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман

До -11 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 февраля

Заснеженная ель в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От -6 до -11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле ожидается от -7 до -9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Источник
погода в москве , погода в санкт петербурге ,

горняк22 телеграм
Власти Барнаула готовятся к приближающимся снегопадам

Власти Барнаула готовятся к приближающимся снегопадам

Особое внимание уделили очистке от снега и наледи кровель многоквартирных…

Узнать больше
В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Российская…

Узнать больше
Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

Мэрия Воронежа предупредила о 5 движущихся к городу беспилотниках Власти…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp