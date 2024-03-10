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До +11: ветер и мокрый снег обещают в Алтайском крае 10 марта

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До +11: ветер и мокрый снег обещают в Алтайском крае 10 марта

Ветер до 20 м/с и осадки в виде снега обещают синоптики в регионе

В Алтайском крае 10 марта в ночные и утренние часы от -1 до -6 градусов. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, по западу порывы до 14 м/с.

Днем в крае от +1 до +6 градусов, по югу местами до +11. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, по югу местами порывы 15-20 м/с.

В Бийске 10 марта ночью и утром – от -0 до -6 градусов, днем от 0 до +3. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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Взято отсюда

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