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До +12 градусов. О погоде в Алтайском крае 19 марта

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Преимущественно без осадков

До +12 градусов. О погоде в Алтайском крае 19 марта

Первые цветы / Фото: unsplash.com

До +12 градусов прогреется воздух в отдельных районах Алтайского края днем 19 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю ожидается от +1 до +6 градусов. Местами по югу – до +7…+12 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +2 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Источник
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