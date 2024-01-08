Зима. Погода. Снег. Фото: ru.freepik.com

В Рождество Христово метели и ветра отступили от региона, однако на смену им пришло похолодание до 20-градусных показателей

7 января в большинстве районов Алтайского края выпадет небольшой снег. Утром по северу местами ожидается изморозь, сообщает ЦГМС.

Днем в регионе столбики термометров покажут -8…-13 градусов, по югу местами прогнозируют -1…-6 градусов. При этом ночью температура в крае опускалась до -11…-16 градусов, а по северу местами и до -18…-23 градусов.

Ветер в этот день подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

В Барнауле днем будет -9…-11 градусов. Ночью в городе столбики термометров падали до -14…-16 градусов.

Утром возможна изморозь. В начале дня также обещают небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Взято отсюда