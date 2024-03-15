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До -18, снег и ветер: о погоде в Алтайском крае 15 марта

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До -18, снег и ветер: о погоде в Алтайском крае 15 марта

В регионе ожидаются осадки в виде снега и порывистый ветер

В Алтайском крае 15 марта в ночные и утренние часы от -8 до -13 градусов, местами до -18. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в крае от -1 до -6 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске 15 марта ночью и утром – от -7 до -13 градусов, днем от -2 до -5. Слабый снег. Ветер юго-западный 7-14 м/с.

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Взято отсюда

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