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До -24. О погоде в Алтайском крае 21 февраля

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На дорогах местами гололедица

До -24. О погоде в Алтайском крае 21 февраля

Березы в инее / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -19 до -24 градусов ожидается в Алтайском крае днем в среду, 21 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -19 до -21 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Источник
погода на неделю , погода спб

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