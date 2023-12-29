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До -26 градусов. О погоде в Алтайском крае днем 14 декабря

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В отдельных районах пройдет небольшой снег

До -26 градусов. О погоде в Алтайском крае днем 14 декабря

Фото: unsplash.com

От -15 до -20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

Местами будет несколько холоднее: от -21 до -26 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -18 до -20 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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прогноз погоды на день , погода на ноябрь ,

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