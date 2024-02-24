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До -26 и северный ветер. О погоде в Алтайском крае 16 февраля

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На дорогах местами гололедица

До -26 и северный ветер. О погоде в Алтайском крае 16 февраля

Рассвет зимой / Фото: unsplash.com

Морозный день преимущественно без осадков ожидается в Алтайском крае 16 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от -21 до -26 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -22 до -24 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Источник
погода на неделю , погода на ноябрь ,

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