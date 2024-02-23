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До 32 м/с и сильный снег. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

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Местами скорость ветра достигнет ураганных значений

До 32 м/с и сильный снег. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

Сильная метель / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае снова ожидается непогода – в МЧС по Алтайскому краю объявили штормовое предупреждение. Днем 14 февраля и сутки 15-го пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, а в предгорьях очень сильные осадки. Ветер же усилится до 32 м/c и выше.

В пресс-центре ведомства добавили, все это приведет к сильной гололедице и снежным заносам. Осложнит ситуацию и резкое похолодание.

Как ранее отмечала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, по юго-восточным районам (Усть-Калманка и Усть-Чарышское) скорость ветра может развиться до ураганных значений – 33 м/с. Кроме того, поднимутся метели.

Источник
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