До -5 градусов и слабые метели. О погоде в Алтайском крае 26 февраля

В большинстве районов небольшой, на отдельных территориях умеренный снег

Фотография снежинки / Источник: unsplash.com

От -5 до -10 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В большинстве районов небольшой, на отдельных территориях умеренный снег, местами слабые метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -7 до -9 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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