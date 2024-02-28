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До -5 градусов и слабые метели. О погоде в Алтайском крае 26 февраля

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В большинстве районов небольшой, на отдельных территориях умеренный снег

До -5 градусов и слабые метели. О погоде в Алтайском крае 26 февраля

Фотография снежинки / Источник: unsplash.com

От -5 до -10 градусов ожидается в Алтайском крае днем 26 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В большинстве районов небольшой, на отдельных территориях умеренный снег, местами слабые метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -7 до -9 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Источник
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