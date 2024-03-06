До +5 и местами снег: о погоде в Алтайском крае 6 марта

Местами будут метели и небольшой снег

В Алтайском крае 6 марта в ночные и утренние часы от -6 до -11 градусов, местами до -17. Преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в крае от 0 до -5 градусов, местами по югу до +5. Преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске 6 марта ночью и утром – от -11 до -14 градусов, днем от -1 до -7 градусов. Туман. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 1-4 м/с.

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Взято отсюда