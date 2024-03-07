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До -5 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 7 марта

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До -5 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 7 марта

Местами ожидается до +5 градусов

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 7 марта в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег. На дорогах гололедица. На большей части территории небольшой, по югу местами умеренный снег, мокрый снег. 

Температура в крае днем 0…-5 градусов, местами до +5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

7 марта в Бийске ожидается ясная погода, температура днем от 0 до -11 градусов, ветер юго-западный, 1-3 м/с.

прогноз погоды на день , какая погода ,

Взято отсюда

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