реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

До +6 градусов и метели. О погоде в Алтайском крае 20 марта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Небольшой, местами умеренный снег

До +6 градусов и метели. О погоде в Алтайском крае 20 марта

Метель / Фото: unsplash.com

От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае днем 20 марта. такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По югу будет заметно теплее — до +6 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели, возможны гололедные явления.На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. В первой половине дня пройдет небольшой снег, мокрый снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Источник
погода на 10 дней , погода по часам в часах ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Педдебют – 2024»: конкурсанты представили педагогический опыт

Во вторник, 19 марта, в барнаульской школе № 53 с…

Строительство школы и поликлиники в квартале 2033 начнётся в…

Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Источник…

Как работает алтайский центр «серебряного» волонтёрства «Молоды душой»

В прошлом году «серебряные» волонтёры провели более 1700 акций. Источник…

Барнаульский перевозчик попытался оспорить попадание в “черный список” в…

Фото: "Толк" Предприниматель Николай Усольцев требует отменить решение о признании…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp