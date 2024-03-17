реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

До +7: тепло и без осадков будет в Алтайском крае 18 марта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

До +7: тепло и без осадков будет в Алтайском крае 18 марта

В предгорьях местами будет до +12 градусов

В Алтайском крае 18 марта в ночные и утренние часы от -2 до -7 градусов, местами до -12. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами в северо-западных районах возможен туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в крае от +2 до +7 градусов, в предгорьях местами до +12. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске 18 марта ночью и утром – от -1 до -3 градусов, днем от +2 до +7. Без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

погода в районе , погода ростовская

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
День воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией

С 18 марта 2014 года в нашей стране ежегодно отмечается…

В Алтайском крае 18 марта прекратятся осадки и потеплеет до +12

В Алтайском крае 18 марта прекратятся осадки и потеплеет…

Фото: Анна Меньшикова, "Толк" Новая неделя для жителей края начнется…

За прозрачностью голосования в Алтайском крае следили в Центре общественного наблюдения за выборами

За прозрачностью голосования в Алтайском крае следили в Центре…

Под контролем трое суток подряд был каждый избирательный участок в…

Начало Великого поста 2024: что нельзя есть и делать перед Пасхой

Начало Великого поста 2024: что нельзя есть и делать…

Фото: Ксения Карпова Важно понимать, что Великий пост – это…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp