Дождь, ветер до 30 м/с: в Алтайском крае передали штормпрогноз на 9 и 10 февраля

В период непогоды высок риск возникновения происшествий

В Алтайском крае прогнозируют ухудшение погоды с сильными порывами ветра, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Так, в регионе утром и днем 9 февраля и сутки 10 февраля ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, гололедные явления, метели, а также усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Пешеходам и водителям нужно быть внимательными.

Заблаговременно в районы, где наиболее высок риск возникновения происшествий, связанных с непогодой, для мониторинга обстановки на место направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю и спасатели регионального Управления по делам ГОЧС и ПБ.

Кроме того, по краю организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Обстановка находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях.

МЧС региона напоминает:

Следите за информацией о состоянии дорог. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. На улице обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями.

При резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям.

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Взято отсюда