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Дождь, снег, а после – резкое похолодание. На Алтае передали штормовое предупреждение

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В конце недели температура в регионе снова превысит нулевую отметку

Дождь, снег, а после – резкое похолодание. На Алтае передали штормовое предупреждение

Фото: unsplash.com

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на воскресенье, 14 января, и ночь понедельника, 15 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, ожидаются осадки и сильный ветер.

В конце рабочей недели пройдет мокрый снег и дождь, которые будут переходить в снег. Дневная температура составит от +1 до +6 градусов, по западу будет холоднее – местами до -4 градусов. Дополнят картину гололедные явления, отложения мокрого снега и метели. Ветер усилится до 18-23 м/c, местами ожидаются порывы до 25-30 м/с. На дорогах гололедица.

15 января в Алтайском крае резко похолодает. В ночь температура опустится от -13 до -18 градусов, местами до -23 градусов. Днем будет ненамного теплее – от -11 до -16 градусов, местами до -21 градуса.

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