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Два пассажирских автобуса съехали в кювет в Алтайском крае во время шторма

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Оба водителя не справились с управлением

Два пассажирских автобуса съехали в кювет в Алтайском крае во время шторма

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Два пассажирских автобуса попали в ДТП во время разгула стихии в Алтайском крае ночью 11 января с разницей в два часа. Водители не справились с управлением в условиях непогоды: транспортные средства съехали в кювет. Помощь им оказали сотрудники ГИБДД. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Первая авария с участием автобуса, который выполнял рейс Белокуриха – Яровое, произошла в 00:15 на 80-м километре а/д А-321. В салоне в этот момент было 22 пассажира. Оперативно сотрудниками ГИБДД было принято решение о размещении пассажиров на автовокзале в селе Павловск.

“Подобная ситуация ночью произошла и в Целинном районе. В 03:28 на 92-м километре а/д К-05 автобус, следовавший по маршруту Кемерово – Горно-Алтайск, допустил съезд в кювет. В момент ДТП в транспортном средстве находилось 13 пассажиров, все они были доставлены в пункт временного размещения села Целинного. После завершения работ по возврату автобусов на проезжую часть и проверки их технического состояния движение по маршрутам было продолжено”, – уточняют в ведомстве.

Источник
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