Теперь его в 20-дневный срок рассмотрит суд

Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube

Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Как сообщает Telegram-канал Mash, заседание состоялось в ИК-4 под Белгородом, где отбывает наказание артист.

Теперь решение об УДО будет принимать суд. Руководство уже дало положительное решение и направило бумаги в Алексеевский областной суд, который может освободить Ефремова из тюрьмы. На рассмотрение дела у него не более 20 дней.

На данный момент актер уже отбыл больше половины срока в семь с половиной года с учетом времени, проведенного в СИЗО. За решетку он попал из-за пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

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