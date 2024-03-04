реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Теперь его в 20-дневный срок рассмотрит суд

Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии

Михаил Ефремов / Кадр из видео: YouTube

Актеру Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Как сообщает Telegram-канал Mash, заседание состоялось в ИК-4 под Белгородом, где отбывает наказание артист.

Теперь решение об УДО будет принимать суд. Руководство уже дало положительное решение и направило бумаги в Алексеевский областной суд, который может освободить Ефремова из тюрьмы. На рассмотрение дела у него не более 20 дней. 

На данный момент актер уже отбыл больше половины срока в семь с половиной года с учетом времени, проведенного в СИЗО. За решетку он попал из-за пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. 

Источник
погода санкт , погода район недели ,

горняк22 телеграм
Рубцовчанин взыскал с администрации 200 тысяч рублей за падение на льду

Рубцовчанин взыскал с администрации 200 тысяч рублей за падение на льду

Здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести. Источник фото: Катунь…

Узнать больше
Состоялось 63-е заседание Избирательной комиссии Алтайского края

Состоялось 63-е заседание Избирательной комиссии Алтайского края

В понедельник, 4 марта, состоялось 63-е заседание Избирательной комиссии Алтайского…

Узнать больше
Деятельность крупного наркоканала пресекли в Алтайском крае

Деятельность крупного наркоканала пресекли в Алтайском крае

Тайники с наркотиками размещались в нескольких сибирских городах. Источник фото:…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp