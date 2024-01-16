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Экстрим и драйв: как в Барнауле прошли кольцевые автогонки на льду. Фото

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На протяжении двух дней почти 50 пилотов из Барнаула, Новоалтайска, Новосибирска, Горно-Алтайска и Новокузнецка вели борьбу в трех классах соревнований

Барнаульский гребной канал вновь стал местом проведения кольцевых автогонок на льду. Соревнования состоялись в минувшие выходные, 13–14 января. Своеобразный колорит прошедшим стартам добавила причудливая погода этой зимы.

Как рассказали “Толку” в Алтайской федерации автомобильного спорта, участники прошедших стартов разделились на три класса по типу привода, где полный привод разбился еще на два – Sport и Lite.

Взято отсюда

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