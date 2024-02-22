реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Еще три дня февральских морозов до -40 градусов ждет Алтайский край

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Еще три дня февральских морозов до -40 градусов ждет Алтайский край

Зима. Мороз. Снег Фото: Виталий Барабаш

Синоптики передали штормовое предупреждение в связи с аномальным холодом: морозы продержатся на территории региона до 23 февраля

Период аномально холодной погоды в Алтайском крае продолжается. Днем 21 февраля температура воздуха в Алтайском крае составит около -19…-24 градусов. В ночные часы столбики термометров опускались до -29…-34, местами до -40 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром по краю возможна изморозь. В дневное время преимущественно без осадков. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер переменный, 2–7 м/с.

В Барнауле в среду ожидается до -19…-21 градуса и преимущественно без осадков. На дорогах местами скользко. Ветер подует переменного направления, 2-7 м/с.

Также до 21 февраля в Барнауле и Бийске действует режим “черного неба” из-за накопления в воздухе вредных примесей (первая степень опасности, самая низкая).

Взято отсюда

горняк22 телеграм
МО РФ отчиталось о пресеченной террористической атаке на территорию России

МО РФ отчиталось о пресеченной террористической атаке на территорию России

Система ПВО пресекла попытку террористической атаки на территорию России, два…

Узнать больше
Рогов сообщил об ожесточенных боях в селе Работино Запорожской области

Рогов сообщил об ожесточенных боях в селе Работино Запорожской области

В селе Работино на Запорожском направлении начались ожесточенные бои, сообщил…

Узнать больше
Стало известно о раздавшихся в Киевской и Хмельницкой областях взрывах

Стало известно о раздавшихся в Киевской и Хмельницкой областях взрывах

В Хмельницкой области Украины были слышны звуки взрывов, сообщило местное…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp