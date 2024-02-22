Зима. Мороз. Снег Фото: Виталий Барабаш

Синоптики передали штормовое предупреждение в связи с аномальным холодом: морозы продержатся на территории региона до 23 февраля

Период аномально холодной погоды в Алтайском крае продолжается. Днем 21 февраля температура воздуха в Алтайском крае составит около -19…-24 градусов. В ночные часы столбики термометров опускались до -29…-34, местами до -40 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром по краю возможна изморозь. В дневное время преимущественно без осадков. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер переменный, 2–7 м/с.

В Барнауле в среду ожидается до -19…-21 градуса и преимущественно без осадков. На дорогах местами скользко. Ветер подует переменного направления, 2-7 м/с.

Также до 21 февраля в Барнауле и Бийске действует режим “черного неба” из-за накопления в воздухе вредных примесей (первая степень опасности, самая низкая).

Взято отсюда